Editoria: Casagit, invito Moles a comitati su editoria

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - La società di mutuo soccorso Casagit Salute sarà presente ai futuri comitati informali di approfondimento dell'editoria che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Giuseppe Moles, ha intenzione di creare all'inizio del nuovo anno. Lo ha reso noto la mutua sanitaria integrativa dei giornalisti italiani spiegando che l'ente porterà la propria esperienza e offrirà il proprio contributo al dibattito sul settore.

L'invito è arrivato da Moles che ha incontrato a Palazzo Verospi l'ufficio di presidenza dell'ente. La delegazione era composta dal presidente di Casagit Salute Gianfranco Giuliani, dai vicepresidenti Grazia Maria Napoli e Gianfranco Summo, dal direttore generale Francesco Matteoli e dal presidente della Fondazione Casagit Giampiero Spirito.

Nel corso dell'incontro è stata presa in esame anche la situazione occupazionale e contrattuale del settore editoriale, che si riverbera sugli istituti della categoria giornalistica.

Il sottosegretario ha illustrato tutte le ultime iniziative del Governo in materia di sostegno all'editoria per rilanciare le imprese e creare nuova occupazione. Giuliani, accogliendo l'invito dell'esponente del Governo, ha auspicato l'avvio di una collaborazione che possa avere ricadute positive sui soci giornalisti e non, che aderiscono alla mutua dopo la trasformazione da fondo chiuso a società di mutuo soccorso e l'estensione dei piani di assistenza sanitaria ad altre categorie professionali. (ANSA).