Borsa: Milano rallenta (-0,15%), giù Tim bene Eni e Generali

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Piazza Affari prosegue la corsa all'indietro nel finale di seduta. L'indice Ftse Mib cede lo 0,15% a 25.969 punti frenato da Tim (-2,67%), oggetto di prese di realizzi dopo due rialzi consecutivi, mentre prosegue l'esame dell'offerta pubblica annunciata da Kkr. In rialzo a 132 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo in crescita di 0,1 punti base allo 0,953%.

Atteso in serata il verdetto di Fitch sul merito di credito dell'Italia.

Pesano Nexi (-3,46%), Enel (-1,29%), Bper (-1,17%), Stellantis (-1,2%) e Recordati (-1,05%), che ha annunciato l'acquisizione dell'inglese Eusa Pharma per 750 milioni di euro.

Pochi i rialzi limitati ad Eni (+0,65%), spinta dalle quotazioni del greggio (Wti +3,16% a 68,58 dollari al barile), Generali (+0,64%), Unicredit (+0,8%), Italgas (+0,5%) e Snam (+0,36%).

Debole la Juventus (-1,07%), che ha integrato il prospetto informativo sull'aumento di capitale, i cui diritti cedono oltre l'8% a 5,73 centesimi. Rally di Conafi (+78,79%) , che ha annunciato la prossima quotazione della controllata Iscc Fintech (ANSA).