Borsa: Milano (+0,8%) sale con Europa, ok Saipem e Recordati

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - I primi scambi confermano l'avvio positivo di Piazza Affari e delle principali Borse europee: in un clima comunque volatile, Milano cresce dello 0,8% nell'indice Ftse Mib, con Parigi sullo stesso piano. Segue Francoforte (+0,7%), con Londra e Amsterdam che salgono di mezzo punto percentuale, mentre Madrid segna un rialzo dello 0,4%.

Lo spread Btp-Bund prosegue calmo a 133 punti base e un rendimento del prodotto italiano sempre sotto quota 1%. In Piazza Affari tra i titoli principali i migliori sono Saipem (+1,8%), Cnh (+1,6%) e Recordati che sale dell'1,4% dopo l'acquisizione dell'inglese Eusa. Caute invece Tim e Pirelli che si muovono di qualche frazione di punto in rialzo, con Enel che ondeggia attorno alla parità.

Nel paniere a bassa capitalizzazione, resta nervosa Mps che comunque in avvio cresce del 2% a 0,93 euro, con Carige e la Juventus lievemente negative. (ANSA).