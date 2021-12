Arera, nel 2020 in calo stop elettricità senza preavviso

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Nel 2020 sono tornati a calare durata e numero delle interruzioni senza preavviso, lunghe e brevi di elettricità grazie alla regolazione premi/penalità dell'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e a un anno meteorologicamente meno severo dei precedenti. Lo comunica l'Autorità precisando che la durata delle interruzioni per utente in bassa tensione è scesa a 66 minuti (dagli 86 del 2019), ripartita tra 25 minuti (39 nel 2019) per cause non di responsabilità dei distributori (in prevalenza cause di forza maggiore per eventi eccezionali) e i restanti 41 minuti di responsabilità dei distributori, la parte soggetta alla regolazione, in miglioramento rispetto ai 47 minuti nel 2019.

Le performance peggiori sono ancora al Sud con 56 minuti, contro i 29 del Nord e i 43 del Centro (entrambi di poco migliori rispetto ai dati 2019) precisa l'Arera osservando che in generale è ripreso quel trend positivo, avuto dal 2000 al 2016, anche per merito dei recenti strumenti regolatori introdotti per incrementare la resilienza della rete in relazione alle diverse minacce climatiche e alla riduzione delle interruzioni con preavviso.

Grazie alla regolazione, spiega l'Arera, sono oltre 9 i milioni di euro che verranno restituiti dagli operatori ai consumatori come penalità per i disservizi. (ANSA).