Affide:infopoint digitale in centro a Roma per aste preziosi

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il mondo delle aste diventa sempre più virtuale e digitale. Il gruppo Affide apre a Roma, in via dei Giubbonari, il primo digital store d'Italia dedicato alle aste di beni e preziosi legate al credito su stima a pochi metri dalla sua sede storica di Piazza del Monte di Pietà a Roma. Come spiega una nota il cliente potrà ricevere informazioni su gioielli e preziosi destinati alle aste, attraverso tablet, totem touch screen e ledwall. Sul posto sarà in esposizione anche una selezione di gioielli che andranno poi all'incanto nei giorni successivi.

"L'apertura di questo nuovo store, il primo nel suo genere del nostro settore, rappresenta per Affide un ulteriore punto di contatto con il territorio. Una ricerca Doxa ha indicato che in Italia, circa l'11% delle persone ha acquistato gioielli in asta. Anche per questo abbiamo pensato che fosse il momento giusto per dar vita a un luogo, dislocato nel cuore della Capitale, che rendesse le aste Affide ancora più vicine al grande pubblico" ha dichiarato Andreas Wedenig, Direttore Generale di Affide. (ANSA).