Summit internazionale a Fiera Agricola Verona per 60anni Pac

Fieragricola celebra i primi sessant'anni di Politica agricola comune con un summit internazionale in programma a Verona (Palazzo della Gran Guardia) il prossimo 25 gennaio, alla vigilia della 115ª edizione della rassegna internazionale dedicata all'agricoltura (26 al 29 gennaio 2022). Un'occasione naturalmente di festa per quella che fu la prima politica di aggregazione dell'Europa unita, applicata a partire dal 1962, ma voluta già con il Trattato di Roma del 1957 che, nell'istituire la Comunità Economica Europea (Cee) fra Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, contemporaneamente stabilì all'articolo 39 le finalità della Politica agricola comune (Pac), oggi ampliate con la riforma che entrerà in vigore nel gennaio 2023 e che prevedono di garantire un reddito equo agli agricoltori; aumentare la competitività; riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare; agire per contrastare i cambiamenti climatici; tutelare l'ambiente; salvaguardare il paesaggio e la biodiversità; sostenere il ricambio generazionale; sviluppare aree rurali dinamiche; proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute. «La Pac è stato il primo vero collante dell'Europa, quando la principale priorità all'epoca era ancora garantire l'accesso al cibo alla popolazione - rileva Maurizio Danese, presidente di Veronafiere -. Fieragricola è stata testimone insieme agli agricoltori della sua evoluzione e a gennaio, insieme alle istituzioni e al mondo agricolo desideriamo avviare un confronto sul futuro dell'agricoltura stessa, promuovendo una vision al 2050 e confermando così la centralità della rassegna e il ruolo della Fiera di Verona per questo settore che rappresenta la politica europea meglio di ogni altro".