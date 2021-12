Pnrr: Franco, raggiunti 35 obiettivi su 51

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "Il tempo per il Pnrr è una variabile cruciale" e per quanto riguarda i primi risultati concreti "abbiamo raggiunto 35 obiettivi chiave (milestones) sui 51 previsti entro la fine dell'anno". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco intervenendo al Rome Investment Forum organizzato dalla Febaf, ricordando come il Pnrr del nostro paese non preveda solo spese ma anche riforme in settori chiave come la Pubblica amministrazione o la giustizia. (ANSA).