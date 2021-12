Federauto, prima di Euro 5 il 52,5% auto in circolazione

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Per la transizione energetica nel settore dell'auto la sola offerta di prodotto non basta. Il parco circolante italiano è uno dei più vecchi d'Europa: 38,8 milioni di auto con un'età media di 11,8 anni, costituito per il 52,5% da auto ante Euro 5 (20,4 milioni) e per il 70,5% ante Euro 6 (27,4 milioni). Anche se il mercato dell'auto tornasse a livelli più o meno normali (1.700.000 unità all'anno), per sostituire l'attuale circolante inquinante occorrerebbero decenni. Lo segnala Federauto-Confcommercio nel corso di una conferenza stampa. Un altro ostacolo è il costo delle auto, il cui prezzo medio in Italia negli ultimi 10 anni è già cresciuto, al netto dell'inflazione, del 6% al di sopra del potere d'acquisto dei consumatori. Le auto elettriche o ibride, sottolinea Federauto, costano dal 25 al 30% più delle versioni equivalenti con motore tradizionale. Ma a limitare la diffusione della mobilità elettrica c'è anche il livello di sviluppo delle infrastrutture di ricarica. L'Italia, evidenzia Federauto, è in serio ritardo sia nella rete di bassa potenza (6a in Europa per numero di colonnine per 100 km), sia nella rete di ricarica veloce (Fast Charge) che costituisce il 9,7% della rete esistente, contro il 17,2% della media europea. In autostrada le colonnine di ricarica rapida sono appena 32. Secondo Federauto nel prossimo futuro i prezzi delle auto subiranno una tensione al rialzo, che ostacolerà la transizione energetica nel settore.

