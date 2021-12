Borsa: Europa negativa, Milano -1%, pesante Stm

La prima parte degli scambi delle Borse europee conferma l'avvio pesante: sui timori per le nuove restrizioni Covid e la spinta dell'inflazione, Madrid cede l'1,3% e Amsterdam l'1,2%, con i listini di Parigi, Francoforte e Milano (indice Ftse Mib -1,05%) sempre chiaramente negativi.

Londra segna perdite più limitate con un calo attorno al mezzo punto percentuale.

In un clima molto nervoso e volatile, anche guardando alle prossime mosse delle banche centrali, in Piazza Affari nel paniere principale il titolo più pesante è Stm, che cede il 4% a 43 euro, con Nexi e Fineco che segnano un calo di circa due punti percentuali. Male anche Enel (-1,6%) ed Exor, che cede l'1,4%, mentre Tim perde lo 0,8%, con Eni e Stellantis che tengono attorno alla parità. In leggero miglioramento lo spread a 133 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni allo 0,98%.

Tra i gruppi a minore capitalizzazione, Mps dopo la corsa della vigilia cede l'1,3% a 0,92 euro.