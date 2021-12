Borsa: Europa parte negativa, Francoforte -1,1%

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo in avvio di seduta: la Borsa più pesante è quella di Madrid, che scende dell'1,2%, seguita da Francoforte che ha aperto in ribasso dell'1,1%, con Parigi negativa di un punto percentuale. Prova a tenere Londra, in calo comunque dello 0,7%. (ANSA).