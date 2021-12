Borsa: Europa lima calo con Wall Street, Milano -1,2%

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Le Borse europee limano i cali con l''avvio a due velocità di Wall Street. Milano lima a -1,2% con il Ftse Mib che recupera i 26mila punti. Tra le altre Piazze Francoforte cede l'1,4%, Parigi l'1,18%. La migliore resta Londra che dimezza le perdite a -0,5%.

L'indice d'area, lo stoxx 600, cede l'1,6% con i tecnologici sotto pressione. Il petrolio cede con il wti sotto i 65 dollari al barile mentre ci sarebbe stata una richiesta formale della Russia per un aumento della produzione di 400.000 barili in gennaio per l'Opec+. Il gas è sempre in flessione (-3%) con il prezzo che quota sotto i 93 euro al Mwh. ad Amsterdam. Lo spread tra Btp e Bund si riporta nell'area dei 133 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,95 per cento.

A Piazza Affari restano le forti vendite su Stm (-6%) anche sulle stime di calo di domanda mondiale per i telefoni portatili. Frenano ancora i farmaceutici Diasorin (-2,2%) e Recordati (-1,7%). Tra i titoli sotto la lente Tim, al centro dell'interesse di Kkr, perde l'1,31% mentre i sindacati si dicono preoccupati e accusano il Governo di non sapere cosa fare. Tengono invece Banco Bpm (+0,87%) e Mediobanca (+0,2%) tra i bancari e negli industriali Stellantis (+0,12%). (ANSA).