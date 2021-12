Boeing: Cina vara direttiva, più vicino ritorno 737 Max

Il regolatore dell'aviazione civile cinese ha rilasciato giovedì una direttiva "sulla aeronavigabilità per il Boeing 737-8", avvicinando il ritorno dell'aereo nei cieli cinesi dopo un'assenza di oltre due anni e mezzo a causa di due incidenti mortali. L'iniziativa istruisce gli operatori delle compagnie aeree sulle revisioni necessarie da apportare prima che il Max ritorni in servizio, sebbene non specifichi quando le autorità di Pechino elimineranno il divieto. Boeing ha descritto la mossa come una "importante pietra miliare" verso il riuso del Max vedendo per ora decollare le sue azioni in pre-mercato a Wall Street di oltre il 4%.