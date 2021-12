Banche: Patuelli, urgente rinviare scadenze moratorie

Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli chiede alle autorità italiane ed europee "una urgente riflessione" "nei prossimi giorni e non mesi" per ripensare e "allungare" le scadenze della moratoria sui crediti" e le altre misure straordinarie anti Covid, previste per fine anno, alla luce della ripresa della pandemia. Intervenendo al Rome Investment Forum della Febaf, Patuelli ha spiegato come le scadenze "erano state previste in un clima più ottimistico" a fronte dell'attuale situazione che vede anche "l'adozione di misure di restringimento". "L'Italia non è fra i paesi più esposti e questo può semplificare i ragionamenti Ue".