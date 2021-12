Fed: crescita prezzi sostenuta, robusto aumento salari

(ANSA) - NEW YORK, 01 DIC - I prezzi sono cresciuti a una velocità fra il moderato e il sostenuto. Lo afferma la Fed nel Beige Book, il rapporto sullo stato dell'economia che sarà da base alle decisioni della prossima riunione della banca centrale in dicembre. La Fed osserva come "quasi tutti i distretti hanno riportato un aumento robusto dei salari" e come la crescita economica è trattenuta dalle strozzature alle catene di approvvigionamento. (ANSA).