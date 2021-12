Borsa:Asia chiude positiva,resta attenzione su Omicron e Fed

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Le Borse asiatiche rimbalzano e chiudono la seduta in rialzo con gli investitori che tengono alta l'attenzione sulle mosse della Fed. I listini si mostrano ancora deboli a causa dell'incertezza sui reali impatti che avrà la variante Omicron del coronavirus sulla ripresa economica. In positivo anche la Cina dopo l'inattesa frenata dell'indice Pmi manifatturiero.

Archivia la seduta in positivo Tokyo (+0,41%) e interrompe la serie di tre sedute in calo. Sul fronte valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 113,60 e sull'euro a 128,60. A contrattazioni ancora in corso sono in positivo Hong Kong (+1,1%), Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,2%), Seul (+2,1%), dopo i dati molto positivi sulle esportazioni, e Mumbai (+1,1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici pmi manifatturiero dell'Eurozona, di Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Usa. Previste anche le vendite al dettaglio della Germania. Dagli Stati Uniti anche i dati sui lavoratori non agricoli. la spesa in costruzioni e le scorte di petrolio. In serata atteso il Beige Book della Fed. (ANSA).