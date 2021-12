Borsa: Europa tonica con ottimismo su Omicron, Milano +1,6%

Le Borse europee rimontano dopo i cali delle sedute precedenti provocati dai timori dell'impatto sull'economia della variante Omicron. Tra gli investitori resta alta l'attenzione anche sulle mosse delle banche centrali, ed in particolare della Fed con l'arrivo del beige book in serata. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,9%. Toniche Londra (+1,3%), Francoforte (+1,4%) e Madrid (+1,5%), Parigi (+1,2%), Milano (+1,6%). I listini sono sostenuti dall'energia (+2,8%), con il prezzo del petrolio in risalita, con il Wti che si attesta a 68,56 dollari al barile (+3,5%) e il Brent a 71,84 dollari (+3,8%). In aumento anche il gas. Ad Amsterdam il prezzo sale l 1,7% a 94,10 euro al Mwh. A Londra cresce dell'1,1% 241 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. Tra i settori azionari cresce anche la finanza con le banche (+1,7%) e le assicurazioni (+1,4%). In positivo le compagnie aeree (+4,7%) e il turismo (+2,7%), fortemente penalizzati nei giorni scorsi per timori di nuove restrizioni legate al covid. Piatte le utility (-0,05%), che risentono dell'andamento del mercato energetico. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1323 a Londra. Sul fronte delle materie prime si registra un calo dell'oro (-0,8%) e dell'argento (-0,1%).