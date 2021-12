Borsa: Europa in stabile rialzo guarda a Wall Street

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Sui mercati è tornato un cauto ottimismo dopo in dati pmi del manifatturiero e in attesa di conoscere elementi concreti sulla validità dei vaccini rispetto alla variante Omicron del coronavirus. Gli investitori spingono sull'azionario ritenendo il mercato l'alternativa ai bassi rendimenti obbligazionari.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,1%. Bene Francoforte e Madrid (+1,6%), Parigi e Londra (+1,5%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+3,2%), con il rialzo del prezzo del petrolio. In particolare il Wti cresce del 4,4% a 69,11 dollari al barile mentre il Brent cresce del 4,8% a 72,54 dollari. In positivo anche le quotazioni del gas. Ad Amsterdam il prezzo sale l 1,1% e sfiora i 94 euro a 93,59 euro al Mwh. A Londra cresce dello 0,71% 240 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

Nel Vecchio continente avanzano anche le banche (+2,1%) e le assicurazioni (+2%). Dopo i cali dovuti ai timori di nuove restrizioni causate dalla pandemia, rimbalzano il turismo (+2,5%) e le compagnie aeree (+5%). In flessione solo il settore farmaceutico che cede lo 0,1%.

Tra le materie prime poco mosso l'oro a 1,785 dollari l'oncia mentre l'argento cede lo 0,2%. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in flessione dello 0,2% a 1,1317 a Londra. (ANSA).