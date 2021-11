Omicron affonda le Borse. Asia ko con future su Europa e Usa

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - La paura per la variante Omicron torna a farsi sentire, affondando le Borse asiatiche e i futures sui listini europei e su Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo dell'1,6% e Seul del 2,4%, Hong Kong, ancora aperta, cede l'1,9%, mentre sono poco mosse Shanghai e Shenzhen. Giù anche i future su Wall Street, con il Dow Jones che cede l'1% e quelli sull'Europa, con Francoforte che perde l'1,2%, Londra l'1%, Parigi l'1,5%, Milano e Madrid l'1,6%.

A far cadere le Borse sono state le parole del ceo di Moderna, Stéphane Bancel, che, al Financial Times, ha detto di attendersi un "sostanziale calo" dell'efficacia degli attuali vaccini mentre serviranno mesi prima di avere una produzione di nuovi vaccini efficaci. I timori per gli impatti della nuova variante sull'economia si fanno sentire anche sul petrolio, con il wti che eprde il 2,3% a 68,3 dollari al barile e il brent in calo del 2,7% a 71,49 dollari. (ANSA).