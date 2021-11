Marcegaglia: Cerved assegna rating A2.2, 'fondamentali solidi'

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - A Marcegaglia Steel, holding industriale dell'omonimo gruppo mantovano, è stato assegnato da Cerved Rating Agency il rating A2.2. Lo comunica la società rilevando che "il giudizio colloca Marcegaglia nella parte alta della scala di rating, in una fascia investment grade di sicurezza, classificandola come azienda dai fondamentali molto solidi e con una elevata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso".

Il rating A2.2 "riflette: l'elevato grado di diversificazione del business, caratterizzato dal rafforzamento dell'attività siderurgica e da un modello in cui sono di particolare rilevanza i fattori Esg legati all'efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni in atmosfera, allo smaltimento dei rifiuti e allo sviluppo di un modello circolare; una buona resilienza delle performance economico-finanziarie nonostante l'impatto Covid e il significativo rallentamento del settore siderurgico europeo; il mantenimento di una struttura finanziaria solida, caratterizzata da flussi di cassa stabilmente positivi".

Il gruppo, sessant'anni di storia alle spalle, leader nel mercato italiano ed europeo dell'acciaio, e principale trasformatore indipendente di acciaio al mondo con un fatturato che nel 2021 dovrebbe attestarsi sui 7,5 miliardi di euro, è interamente di proprietà della famiglia Marcegaglia: è per la prima volta che la holding chiede una valutazione sull'affidabilità finanziaria. (ANSA).