Borsa: Europa in altalena cerca via parità, Milano -0,15%

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Le Borse europee in continua altalena cercano la via della parità nel tentativo di superare i timori innescati dalla variante Omicron. Milano si muove a -0,15% con il Ftse Mib ad un passo dai 26mila punti. Londra è a -0,19% , Parigi a -0,21%% e Francoforte a -0,2%.

A dare fiato a Piazza Affari sono gli acquisti sul farmaceutico Diasorin (+2,5%) , seguito da Recordati (+1,7%).

Bene poi Unicredit (+1,6%) che punta sempre agli 11 euro in attesa del piano la prossima settimana. Mentre lo spread tra btp e bund e stabile nell'area dei 129 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,947 per cento.

Flette ancora il petrolio (-3% il wti a sotto i 68 dollari al barile, -3,3% a 71 dollari il brent) . Il gas naturale si muove ad Amsterdam a ridosso dei 97 euro al megawattora, restando comunque ampiamente sotto i 101 euro registrati in mattinata. (ANSA).