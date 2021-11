UniCredit completa la vendita di 2,2 miliardi di Npl

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - UniCredit ha completato con successo il trasferimento di 2,2 miliardi di Creditoria Totale di un portafoglio Non-performing rappresentato da crediti ipotecari e chirografari a una società veicolo Olympia, attraverso un'operazione di cartolarizzazione strutturata da Unicredit Bank Ag come Sole Arranger.

Questa è la terza transazione Gacs per UniCredit e la quarta per UniCredit Group. Olympia ha emesso tre classi di titoli: 261 milioni senior, 26,1 milioni mezzanine e 2,9 milioni junior. Le note senior hanno ricevuto da Moody's un rating Baa2 e da Scope e S&P BBB. (ANSA).