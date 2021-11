Borsa: Europa prosegue positiva, cauto ottimismo su Omicron

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo il profondo rosso di venerdì scorso. Sui mercati si respira un cauto ottimismo in attesa di maggiori certezze sull'efficacia dei vaccini per la variante Omicron, ed in considerazione che i casi accertati sono stati caratterizzati da una sintomatologia lieve. E con gli effetti della nuova variante del coronavirus l'attenzione degli investitori si sposta sulle banche centrali che dovranno decidere le prossime mosse per sostenere la ripresa economica globale.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,8%. Si muovono in terreno positivo Londra, Parigi e Madrid (+0,8%), Francoforte (+0,6%). I listini sono sostenuti dall'informatica (+1,7%) e dall'energia (+1,6%), quest'ultima con il prezzo del petrolio in rialzo, in particolare il Wti a 71,42 dollari al barile (+4,8%) e il Brent a 75,77 dollari (+4,2%). In rimonta le banche (+1,1%) e le assicurazioni (+0,9%). Bene le utility (+0,6%), con il prezzo del gas che sale, anche in vista delle prossime due settimane di freddo intenso. Con le prossime due settimane di freddo intenso è in rimonta anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam il prezzo sale del 7,3% a 94,21 euro al Mwh. A Londra cresce dell'6,9% 237,50 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende dello 0,27% a 1,1286 a Londra. In flessione l'oro che scende a 1,796 dollari l'oncia (-0,73%) e l'argento (-1,3%). In rialzo il minerale di ferro (+1,45%) e il rame (+1,6%). (ANSA).