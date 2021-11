Bonomi, ripresa ma non abbastanza, non possiamo accontentarci

(ANSA) - VERONA, 29 NOV - "In uno dei frangenti più tragici della storia recente, con l'insorgere dell'emergenza pandemica, il nostro Paese si è mostrato sofferente, ma mai sconfitto", sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che intervenendo con un videomessaggio a 'Verona 2040 - Live & Grow', (un ampio confronto voluto da Confindustria verona tra "imprese, istituzioni, associazioni e cittadini insieme per progettare una nuova idea di Verona e della sua provincia"), sottolinea l'impegno per il Paese ed il "ruolo di attore sociale, ancor prima che economico" degli imprenditori durante l'emergenza ed in questa fase di ripresa. E avverte: "Oggi abbiamo ripreso a correre, ma non è abbastanza, non possiamo accontentarci: dobbiamo affrontare battaglie impegnative su capitoli fondamentali quali l'energia e la digitalizzazione, dobbiamo spingere sulle riforme che il Paese attende invano da almeno 30 anni, dobbiamo cogliere l'irripetibile opportunità di sviluppo che ci viene offerta dall'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. È tempo di pensare e costruire un presente ed un futuro all'altezza delle nostre aspettative".

E riferendosi all'iniziativa di Verona, Carlo Bonomi, dice: "Dobbiamo cominciare oggi a costruire il domani, accompagnando le trasformazioni in atto senza perdere il contesto nel quale ci troviamo. Verona 2040 esprime questa visione prospettica e una progettualità chiara, ben definita nello spazio"; ".Il progetto ha tutte le carte in regola per diventare una best pratice per il sistema" di Confindustria "sia in termini di metodo e sia di risultati che andrebbero a beneficio di tutta l'area". (ANSA).