Petrolio: prosegue calo, timori variante Sud Africa, Wti -6%

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Il panico che sta investendo le borse per la variante sudafricana del Colvid 19 non risparmia le quotazioni del greggio e delle altre materie prime. Il barile (Wti - 6,6% a 73,3 dollari) azzera in un solo giorno gran parte del balzo segnato tra ottobre e novembre dopo aver raggiunto quota 83,8 dollari il 23 ottobre, riportandosi ai livelli del 1 ottobre. Quanto al gas, nonostante la stagione invernale, il calo ad Amsterdam è del 3,15% a 90,25 euro al Mwh, sui timori di una nuova frenata per le attività produttive. Lo scorso 5 ottobre aveva raggiunto quota 116,49 euro. A parte l'oro (+1,14% a 1808,86 dollari l'oncia), tradizionale bene rifugio, segnano il passo anche i metalli, dal rame (-2,72% a 4,31 dollari la libbra) all'acciaio (-1,63% a 4.295 dollari la tonnellata).

