Borsa:Milano prosegue pesante con Europa, soffrono le banche

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - La Borsa di Milano (-3,1%) prosegue pesante, in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

Sui mercati si è scatenata la paura per la nuova variante del coronavirus individuata in Africa e gli effetti sulla ripresa economica. In questo scenario lo spread tra Btp e Bund sale a 129 punti base, rispetto ai 125 dell'avvio di seduta. In calo il rendimento del decennale italiano che scende allo 0,99%.

A Piazza Affari soffrono le banche con Unicredit (-5,4%), Banco Bpm (-4,5%), Intesa (-4%), Bper (-3,4%) e Mps (-0,7%).

Pesante anche i titoli legati al petrolio con il prezzo del greggio in calo. Vendite su Eni (-4,6%), Tenaris (-4,8%) e Saipem (-4,1%).

Nel venerdì nero dei mercati, debutto in calo per Ariston (-3,6%). Male anche il comparto dell'auto con Stellantis e Cnh (-3,5%). Scivola anche il lusso con Moncler (-2,7%), Cucinelli (-2,2%), Ferragamo (-3,1%) e Tod's (-4,3%).

In controtendenza rispetto al listino c'è Tim (+1%) a 0,49 euro, nel giorno del consiglio d'amministrazione dopo la proposta avanza dal fondo americano Kkr a 0,50 euro. Piatte le azioni di risparmio (-0,02%) a 0,46 euro. A Piazza Affari tonica Diasorin (+6,3%). (ANSA).