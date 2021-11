Borsa: nuova variante covid affonda l'Europa, Milano -2,9%

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - La nuova variante del coronavirus affonda i mercati europei, in scia con quelli asiatici ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in forte calo. L'indice d'area stoxx 600 cede il 2,4%. In profondo rosso Madrid (-3,7%), Parigi (-3,3%), Londra (-2,7%), Francoforte (-2,5%) e Milano (-2,9%). I listini del Vecchio continente sono appesantiti dall'energia (-5%), dalle banche (-4,5%), le compagnie aeree (-11%), il turismo (-4%) e il lusso (-3,2%).

In flessione il petrolio con il Wti che scende a 73,11 dollari al barile e il Brent a 77,44 dollari. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1285. (ANSA).