Borsa: Milano torna ai minimi giornata, -4%

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Nuova corrente di vendite a Piazza Affari che con le altre Borse europee, oltre ai timori per la nuova variante Covid, paga il crollo di quasi il 10% del prezzo del petrolio: l'indice Ftse Mib ha toccato un calo del 4% a quota 26mila punti per poi rifiatare leggermente. Il minimo di giornata è a 25.962 punti registrati nella prima ora di scambi.

In un clima molto nervoso, male tutti listini del Vecchio continente: Madrid cede il 4,4%, Parigi il 4,2%, Londra e Francoforte oltre tre punti percentuali. (ANSA).