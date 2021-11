Borsa: Europa scivola ancora, torna la paura per il covid

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le Borse europee scivolano ancora rispetto ad un avvio di seduta che era già pesante. Nel venerdì nero torna la paura per il covid, dopo l'arrivo di una nuova variante individuata in Africa. Gli investitori temono gli effetti negativi sulla ripresa economica in momento in cui il Vecchio continente già stava facendo i conti con la quarta ondata di contagi.

L'indice d'area stoxx 600 cede il 2,6%. In forte calo Parigi e Madrid (-3,3%), Londra e Francoforte (-2,7%), Milano (-3%).

Sui listini pesa l'energia (-5%), con il petrolio in caduta libera sulla piazza di Londra. Il barile Wti del Texas cede il 6,31% a 73,44 dollari, mentre il Brent del mare del Nord lascia sul campo il 5,5% a 77,7 dollari al barile. In calo anche i futures sul gas naturale (-3,18% a 90,22 euro al Mwh ad Amsterdam) e sui metalli, a parte l'oro (+1,14% a 1.808,83 dollari l'oncia). Il rame cede il 2,65% a 4,32 dollari la libbra e l'acciaio l'1,63% a 4.295 dollari la tonnellata.

Nel Vecchio continente soffrono anche le banche (-4,1%) con Santander (-4,9%) e Societe Generale (-4,7%). Male anche le compagnie aeree (-8%), con Lufhtansa (-10%). Vendite sulle auto (-3,1%) dove scivola Renault (-4,4%).

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1270 a Londra. (ANSA).