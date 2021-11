Borsa: Asia chiude in calo, timori per nuova variante virus

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori degli investitori per l'impatto sull'economia della nuova variante del coronavirus individuata in Africa. Sotto i riflettori restano anche l'andamento dell'inflazione e le prossime mosse delle banche centrali. Fari puntati sui prezzi delle materie prime e l'impatto sulla ripresa economica.

Chiusura in netto calo per Tokyo (-2,5%). Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro a un valore di 114,50, e sull'euro a 128,50. A contrattazioni ancora in corso sono in rosso Hong Kong (-2,3%), Shanghai (-0,5%), Shenzhen (-0,2%), Seul (-1,5%) e Mumbai (-2,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice dei prezzi importazioni della Germania, dalla Francia la fiducia dei consumatori e dall'Italia la fiducia delle imprese e dei consumatori. Previsto un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde. (ANSA).