Borsa: a Milano banche in profondo rosso, Mps non fa prezzo

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - A Piazza Affari dove l'indice Ftse Mib cede il 2,7%, le banche sono in profondo rosso. Mps che non riesce a fare prezzo con un calo teorico del 7,6%. Tra le banche sono in forte calo Unicredit (-7%), Banco Bpm (-4,7%), Bper (-4,3%), Intesa (-4,2%), Carige (-4%).

Nel listino principale l'unico titolo in rialzo è Diasorin (+4,5%). (ANSA).