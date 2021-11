Al via i lavori per la delega sul fisco, ipotesi di 3 aliquote Irpef

La riforma del fisco continua il suo percorso. Il giorno dopo che il tavolo di maggioranza convocato al ministero dell'Economia ha definito la struttura che cambierà le tasse degli italiani, il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, annuncia per mercoledì l'avvio dei lavori sulla delega fiscale in commissione con una novità. Marattin parla infatti dell'ipotesi di passare dai 5 scaglioni di reddito attuali per l'Irpef a un sistema a tre aliquote, e non quattro come trapelato finora.

"Non perdiamo tempo da queste parti. Mercoledì la delega fiscale - il secondo tempo della riforma fiscale - inizia il suo percorso in commissione Finanze alla Camera", ha dichiarato Luigi Marattin, interpellato al telefono. "Quella - continuaa il deputato di Italia viva - sarà la sede in cui valutare i passi successivi su Irpef - sistema a tre aliquote - e Irap - superamento per tutti, non solo per le persone fisiche - nonché gli altri aspetti decisivi" tra cui "la tassazione d'impresa, la riforma delle spese fiscali, la riforma delle modalità di versamento delle imposte da parte degli autonomi, il riordino dell'Iva".

Tra i temi in discussione nell'ambito della delega fiscale, spiega Marattin, ci sono "aspetti decisivi" come "riunire la normativa fiscale in codici semplici e chiari, la tassazione d'impresa, l'avvicinamento tra il bilancio civilistico e quello fiscale". "Lo faremo - afferma il presidente della commissione Finanze della Camera - con il metodo che da un anno stiamo seguendo, e che in tutta evidenza sta dando risultati: un approccio cooperativo e di merito, in cui tutti possano riconoscersi. Siamo partiti un anno fa circondati dallo scetticismo, ora ci stiamo un po' 'facendo la bocca' a fare una riforma fiscale complessiva che renda il nostro sistema un po' più semplice e un po' più leggero".

L'accordo politico raggiunto giovedì al tesoro andrà confermato dai partiti nei all'inizio della prossima settimana. Gli aspetti principali sono che si riduce il numero di scaglioni dell'imposta sui redditi, l'Irpef, favorendo soprattutto il ceto medio, mentre le aziende individuali e gli autonomi non dovranno più compilare il quadrante Irap, perché per loro e per le start up la tassa viene abolita. I due interventi costeranno rispettivamente sette miliardi e un miliardo, ovvero resteranno all'interno di quanto stanziato dal Governo in manovra.

Se i partiti si sono mostrati fin qui soddisfatti, le parti sociali invece sono insorte. Confindustria ha parlato di "scelte senza visione sul futuro", la Cgil attende di essere convocata dal Governo per discuterne, la Uil avverte che intervenire sulle aliquote non aiuta i lavoratori.