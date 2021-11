Tim: Colao, preservare la sicurezza del Paese e lo sviluppo delle infrastrutture

"Non si commentano situazioni di mercato in essere, il governo segue" gli sviluppi della vicenda Tim "e ovviamente siamo molto interessati a preservare la sicurezza del Paese e il buono sviluppo dell'infrastruttura sul Paese". Così il ministro per l'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, rispondendo a una domanda sull'offerta di Kkr a Bruxelles.

Il ministro parla in un giorno in cui la società è volatile in Borsa in attesa del consiglio di amministrazione di venerdì dopo le parole del premier Mario Draghi che, alla vigilia, non ha affatto chiuso le porte a Kkr pur ponendo dei paletti riguardo all'occupazione, la tecnologia e la rete.

Draghi ha esplicitato che il dossier Tim ha "una straordinaria importanza" per il Governo italiano, e messo i suoi paletti alla conferenza stampa dopo il via libera al decreto sul super green pass: "protezione dell'occupazione, protezione della tecnologia, di grandissimo valore, che è all'interno del gruppo Tim sotto le varie società, protezione della rete". E' in questo perimetro che l'esecutivo valuterà l'offerta di Kkr, il fondo americano che vuole acquisire il gruppo, "e varie prospettive future per la società".

Non si cita il tema della Rete Unica, un progetto che secondo i sindacati dovrebbe essere preferito all'attuale sistema di divisione in lotti della realizzazione dell'infrastruttura, nè il 'modello Terna' e forse su questo bisognerà aspettare il piano industriale a cui sta lavorando l'ad Luigi Gubitosi. E non si parla nemmeno di Golden Power per ora.

"Parlare allo stato attuale di esercizio dei poteri speciali è prematuro perché bisognerà attendere gli sviluppi con i contenuti dell'operazione che andrà vagliata dal punto di vista dei profili strategici" ha sottolineato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, al Question Time alla Camera. L'attenzione è quindi ora tutta puntata al cda di venerdì, verrà fatto il punto sulle strategie e sarà il primo appuntamento utile per dare mandato all'ad Luigi Gubitosi di nominare gli advisor e, aprendo la due diligence, dare il via alla trattativa.

Sembra a questo punto quasi scontato l'appoggio del braccio finanziario del Mef, la Cdp, secondo socio con il 10% di Tim. Qualche indicazione sulla strada che si apre ora potrebbe arrivare indirettamente dal nuovo piano che sarà presentato dall'ad Dario Scannapieco e dal presidente Giovanni Gorno Tempini (lui stesso consigliere di Tim) perché è prevedibile che una parte sarà dedicata a Open Fiber.

Vivendi invece sembra farne più una questione di prezzo che di principio mentre dall'Eliseo, in attesa che Emmanuel Macron incontri il presidente Sergio Mattarella e il premier Draghi e venerdì firmi il Trattato di cooperazione rafforzata, arriva la riconferma che non avvallerà nessun "atteggiamento predatorio" nei confronti dell'economia italiana.