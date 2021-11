"L'accordo con noi non è ancora stato trovato. Noi siamo in attesa di una convocazione. Come è noto noi pensiamo che gli 8 miliardi dovrebbero andare tutti ai lavoratori dipendenti e pensionati e non è il momento, questo, momento dell'Irap". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, commentando l'accordo tra le forze tra i partiti della maggioranza sul taglio delle imposte.