Digital Magics: Luiss partner strategico, entra con 2,5 mln

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il cda Digital Magics ha approvato la partnership strategica con l'Università Luiss, "che prevede - spiega - la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di 2,5 milioni, attraverso cui Luiss si configurerà quale azionista significativo di Digital Magics" "Fare sistema - commenta Marco Gay, Marco Gay, a.d. di Digital Magics - è la chiave per crescere e far crescere l'ecosistema italiano con una visione europea. Luiss con il suo brand, la sua progettualità ed il suo network sarà uno straordinario abilitatore di questo percorso e siamo onorati di poterla annoverare tra i nostri soci significativi per imprimere velocità e concretezza allo sviluppo dell'innovazione di cui vogliamo essere sempre più protagonisti".

Per Gianni Lo Storto, direttore generale della Luiss, così l'Università "continua il suo percorso nell'innovazione sostenendo imprenditori digitali e luoghi aperti per accelerare sinergie e competenze. Per questa ragione - dice -, siamo orgogliosi della nostra partecipazione in Digital Magics.

Occorre fare sistema per supportare le nuove imprese che cercano opportunità di mercato. Questo è anche il compito dell'Università Luiss: connettere mondi diversi con l'obiettivo di contribuire alla trasformazione digitale del nostro Paese".

Aderendo all'aumento di capitale dedicato (con un prezzo di emissione a 4 euro per azione), con esclusione del diritto di opzione, la partecipazione di Luiss si attesterà al 5,68% del capitale sociale di Digital Magics. Il cda di Digital Magics ha dato mandato al presidente di convocare l'assemblea per il prossimo 15 dicembre 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione il 16 dicembre 2021, per l'approvazione dell'operazione.

Le azioni di Digital Magics si muovono al momento in Borsa intorno al +2,08% a 3,92 euro (ANSA).