Commercio estero:Istat,export extra Ue +3,2% mese,+3,9% anno

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - A ottobre 2021 si stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+3,2%) rispetto alle esportazioni (+1,5%). Lo rileva l'Istat. Su base annua le esportazioni crescono del 3,9% mentre le importazioni crescono del 30% con una crescita per l'energia del 132,8%.

La stima del saldo commerciale a ottobre 2021 è pari a +3.587 milioni, in calo rispetto a ottobre 2020 (+6.996).

Diminuisce anche l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici (da +8.624 milioni per ottobre 2020 a +7.468 milioni per ottobre 2021).

Nei primi 10 mesi del 2021 - segnala l'Istat - le esportazioni sono cresciute del 17,1% rispetto allo stesso periodo del 2020 mentre le importazioni sono aumentate del 24,8%. Il saldo nei primi 10 mesi è stato positivo per 38.896 milioni a fronte di 200.267 milioni per le esportazioni e 161.370 per le importazioni. Al netto dell'energia il saldo tra gennaio e ottobre 2021 è positivo per 68.175 milioni. (ANSA).