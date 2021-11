C'è l'accordo sul fisco. Il governo: 'Sarà strutturale'

"C'è l'accordo politico ad agire sulle aliquote Irpef. E altrettanto un ragionamento sull'Irap che vede una scelta verticale, partendo dalle 850mila persone fisiche, autonomi e ditte individuali, aggiungendo eventualmente le start up. Questo è l'accordo politico, ora Franco ne deve parlare con Draghi, noi con i nostri partiti e poi rivederci": lo ha detto il viceministro al Mise Gilberto Pichetto al termine del tavolo al Mef.

LE ALIQUOTE IRPEF - Scendono da 5 a 4 le aliquote Irpef, con la cancellazione di quella al 41% e con il taglio di 3 punti di quella al 38%. E' questa l'intesa politica raggiunta al tavolo sul fisco al Mef.

La fascia di reddito fino a 15mila resta al 23%, quella 15-28mila va dal 27% al 25%, quella 28-50mila va dal 38% al 35%, mentre oltre i 50mila si passa direttamente al 43%. Sulla no tax area si valutano piccole modifiche.

VIA IL BONUS 80 EURO - Il bonus di Renzi da 80 euro, diventati poi 100, sparirà con la riforma dell'Irpef. Secondo quanto si apprende, le detrazioni saranno riordinate, e riassorbiranno i bonus. Il lavoro di definizione delle detrazioni è ancora in corso.

LE RISORSE DELLA MANOVRA - Al taglio dell'Irpef dovrebbero andare circa 7 miliardi mentre circa un miliardo dovrebbe servire all'eliminazione dell'Irap per autonomi e persone fisiche. E' questa, secondo quanto si apprende, l'intesa raggiunta in maggioranza per la divisione degli 8 miliardi previsti in manovra per il calo delle tasse.

IL MEF - La riforma dell'Irpef e il taglio dell'Irap, ha spiegato Pichetto (Forza Italia), sono entrambe "un primo passo strutturale, non solo per il 2022". E si resta "entro gli 8 miliardi" che ci sono sul tavolo.

Anche la viceministra Laura Castelli (M5S) ha sottoloneato che "gli interventi avranno una valenza strutturale, non misure spot, e soprattutto saranno percettibili" e ha aggiunto che si agirà sulle aliquote Irpef del ceto medio, ed in modo strutturale anche sull'Irap, indicandole come due richieste dei Cinque stelle.

SALVINI - Esprime soddisfazione anche il capo della Lega, Matteo Salvini, che ha dichiarato: "Irpef più semplice e leggera per tutti i contribuenti, via l'Irap per tutte le persone fisiche: la Lega è al governo per difendere famiglie e imprese".

Anche il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, parla di "un buon accordo" raggiunto "sulla base dell'impostazione che aveva chiesto Iv sul metodo e sul merito".