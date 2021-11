Borsa: Milano lima rialzo (+0,16%) con l'Europa, brilla Enel

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Piazza Affari lima il rialzo (Ftse Mib +0,16%) al pari delle altre Borse europee che oggi non possono contare sulla guida di Wall Street, chiusa per il Thanksgiving, anche se i futures sullo S&P500 e sul Nasdaq100 scadenza dicembre sono positivi e il dollaro arresta la corsa.

A Milano Tim resta sotto i riflettori ma è molto volatile (ora cede l'1,68% a 0,48 euro) dopo aver superato in mattinata il prezzo offerto da Kkr. E' passata in negativo anche Inwit (-1%) mentre Vivendi a Parigi segna un rialzo dello 0,63% alla viglia del Cda del gruppo italiano nel quale il maggior azionista potrebbe tentare di mettere alla porta l'ad Luigi Gubitosi.

Brilla Enel (+2%) con gli analisti che hanno migliorato i giudizi all'indomani della presentazione del nuovo piano. In luce anche Campari (+1,8%) che beneficia a distanza degli ottimi risultati della concorrente Remy Cointreau (+10% sul listino francese) . (ANSA).