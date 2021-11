Borsa: Europa parte in cauta crescita, Francoforte +0,31%

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Le Borse europee segnano cauti rialzi in avvio di seduta. Francoforte guadagna lo 0,31% dopo che la crescita del Pil nel terzo trimestre è salita dell'1,7%, meno del dato preliminare, mentre nel paese le morti per covid hanno toccato quota 100.000.

con contagi ancora in crescita.

Parigi guadagna lo 0,36%, Londra invece è poco mossa alle prime battute (+0,08%) (ANSA).