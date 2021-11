Borsa: Asia contrastata, mercati Usa chiusi per Thanksgiving

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Borse asiatiche in ordine sparso mentre i futures europei sono positivi senza poter contare tuttavia in giornata del faro di Wall Street, chiusa per la festività del Thanksgiving al pari degli altri mercati finanziari statunitensi.

Tokyo termina in rialzo dello 0,67% e sulla stessa linea si muove Hong Kong (+0,26%). Shanghai cede invece lo 0,24% con gli investitori attenti alle mosse a sostegno dell'economia dopo che Pechino ha chiesto ai governi locali di spingere sugli investimenti in modo da contrastare il rallentamento della crescita. Male anche Seul (-0,47%) dove la Banca centrale coreana ha alzato i tassi di interesse dallo 0,75 all'1% per frenare l'inflazione, così come aveva fatto la Banca centrale neozelandese.

Tra le materie prime cede il petrolio in attesa della risposta dell'Opec+ alla decisione degli Usa e di altri Paesi di attingere alle proprie riserve. (ANSA).