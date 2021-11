Black Friday: Confesercenti stima acquisti per 1,7 mld

Black Friday a gonfie vele: quest'anno un italiano su tre è pronto a cogliere l'opportunità della giornata di super sconti, per una spesa media di 144 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale. È quanto emerge dal sondaggio condotto da SWG per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e imprenditori del commercio in cui si precisa che gli acquisti avverranno non solo online, ma circa 100mila i negozi 'reali' aderiranno al venerdì nero con sconti medi a partire dal 30%. Questi ultimi però avranno più problemi di visibilità e solo il 18% delle persone andrà a comprare in negozio contro il 46% che opterà invece per il web. (ANSA).