Innovazione:Ferrieri (Angi), sostenere giovani ed eccellenze

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Sostenere le giovani generazioni, dialogare con le istituzioni, valorizzare le eccellenze e promuovere progetti ad alto valore tecnologico con le imprese: è questo l'impegno quotidiano dell'Associazione nazionale giovani innovatori che, come punto di riferimento dell'innovazione in Italia, vuole vivere da protagonista questo percorso di rilancio per il Paese e per l'Europa, seguendo quella transizione ecologica e digitale fondamentale per la ripresa dell'Italia".

Così il presidente dell'Angi, Gabriele Ferrieri, a margine della presentazione della IV edizione del Premio Angi, che sarà assegnato mercoledì 1 dicembre. "Il Premio Angi con gli Oscar dell'Innovazione - prosegue Ferrieri - si identifica proprio nel dare voce a quei giovani visionari e a quelle iniziative di eccellenza che rendono grande il nostro Paese, strutturando un vero e proprio dream team dell'innovazione digitale, anche attraverso storie di successo come quella di Arianna Traviglia, cervello di ritorno che ha saputo unire innovazione e cultura attraverso il suo percorso professionale e che ci ricorda quanto sia importante investire nella ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo è quello di colmare il divario rispetto agli altri Paesi membri dell'Ue, anche attraverso un percorso di efficientamento nell'allocazione delle risorse del Pnrr".

