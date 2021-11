Borsa: Milano gira in negativo (-0,07%), corre Tim

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Ha girato in negativo Piazza Affari (-0,07%), in linea con il rallentamento delle altre principali Borse europee, mentre sono contrastati i future a Wall Street. A Milano, dove lo spread Btp-Bund è salito a 131,8 punti, col rendimento del decennale italiano all'1,08%, le banche sono in rosso, tranne Unicredit (+2,3%). In perdita Intesa (-0,09%), Banco Bpm (-0,1%), Fineco (-0,3%) e Bper (-0,8%). In rialzo Mediolanum (+2,3%), nel giorno della scomparsa del fondatore e presidente onorario Ennio Doris. Pesante Banca Intermobiliare (-5,5%). Sofferente la paytech Nexi (-1,5%). Prosegue lo sprint di Tim (+13,1%), con oltre un miliardo di pezzi scambiati, a 0,48 euro, vicina al prezzo dell'Opa di Kkr a 0,5 euro per azione. In calo la controllata Inwit (-2,9%), che ha superato il milione e mezzo di scambi, oltre 5 volte la media giornaliera mensile, in rialzo Pirelli (+1,2%).

Bene Enel (+1,5%), che ha presentato il Piano al 2024. Tra le auto male Stellantis (-2,2%) e meno peggio Ferrari (-0,3%), in una giornata difficile per il comparto auto in tutta Europa. Tra i semiconduttori patisce Stm (-1,4%). In rosso i petroliferi, da Eni (-0,4%) a Saipem (-0,2%), all'impiantistica di Tenaris (-0,08%), col greggio in lieve calo (wti -0,2%) a 78,2 dollari al barile e il brent a 82,1 dollari. Tra i titoli a minore capitalizzazione vola Eprice (+17%). Tonfi per As Roma (-4,4%) e Juventus (-4,1%) , in vista dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro e dopo la sconfitta con il Chelsea. (ANSA).