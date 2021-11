Borsa: Europa gira in calo con futures Usa, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Prevale l'incertezza sulle principali borse europee, che girano in calo con i futures Usa in ribasso. Londra (-0,11%) è la migliore seguita da Milano (-0,3%), Madrid (-0,34%), Parigi (-0,56%) e Francoforte (-0,87%). Sui mercatio prevale l'attesa per il Pil trimestrale Usa, che precede i verbali dell'ultimo Fomc della Fed insieme alle richieste di sussidi di disoccupazione, agli ordini di beni durevoli, ai profitti delle società, alla bilancia commerciale, alle scorte di magazzino, ai consumi personali, alla fiducia dei consumatori misurata dall'Università del Michigan e alle scorte settimanali di greggio secondo l'Eia.

Inverte la rotta anche il greggio (Wti -0,39% a 78,17 dollari al barile) a differenza del gas (+0,27% a 91,18 euro al Mwh), del ferro (+3,09% a 600,5 dollari la tonnellata) e dell'acciaio (+1,65% a 4.433 dollari la tonnellata). In calo a 1,121 dollari l'euro.

Resistono in territorio positivo le compagnie petrolifere Bp (+0,87%), TotalEnergies (+0,5%) e Shell (+0,48%) a differenza di Eni (-0,76%). In Piazza Affari corre Tim (+9,3%) poco sotto il prezzo dell'Opa di Kkr a 50 euro per azione. Acquisti anche su Enel (+1,35%) con il piano al 2024, Unicredit (+1,31%) e Mediolanum (+1,28%) nel giorno della scomparsa del fondatore e presidente onorario Ennio Doris.

Tengono i bancari SocGen (+0,56%), Santander (+0,38%), e Credit Agricole (+0,22%), giù invece Banco Bpm (-0,84%) e Bbva (-0,45%). Deboli Volkswagen (-2,11%), Stellantis (-1,9%), Daimler (-1,82%), Bmw (-1,13%) e Renault (-0,98%), che gira in calo. Sotto pressione i produttori di microprocessori Nordic (-4,17%),Ams (-3,74%), Infineon (-1,6%) ed Stm (-0,98%).

Scivolone dell'inglese Genus (-15,3%), attiva nei servizi per gli allevamenti, che ha rivisto al ribasso le proprie stime sul 2022. (ANSA).