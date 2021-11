Bankitalia, in 10 mesi creati 600mila posti lavoro

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il recupero dell'occupazione dipendente prosegue e nei primi 10 mesi dell'anno sono stati creati 600mila posti di lavoro, quasi 500mila in più rispetto allo stesso periodo del 2020 e 190mila in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si legge del Bollettino di Bankitalia e Ministero del Lavoro. " Come negli anni passati, finita la stagione estiva, in settembre e ottobre le attivazioni nette si sono ridotte (-230.000 unità), registrando tuttavia una contrazione inferiore a quella degli anni precedenti: nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest'anno sono stati creati circa 600.000 posti di lavoro".

La creazione di posti di lavoro continua a essere sostenuta soprattutto dai contratti a tempo determinato con 459mila posti creati (attivazioni nette, ovvero attivazioni più trasformazioni meno cessazioni) mentre il saldo complessivo delle posizioni permanenti dall'inizio dell'anno rimane all'incirca sugli stessi livelli del 2020 (182mila posti creati nei primi 10 mesi del 2021 a fronte dei 170mila nello stesso periodo del 2020). L'occupazione femminile - sottolinea la ricerca - non beneficia della lieve ripresa delle assunzioni a tempo indeterminato- L'82% dei nuovi posti per le donne è a termine a fronte del 72% per gli uomini. (ANSA).