C'è l'accordo in Amazon, revocato lo sciopero dei corrieri

"Condivisa ipotesi unitaria di accordo nazionale di secondo livello per tutte le imprese associate ad Assoespressi che effettuano le consegne per conto Amazon Italia Transport". Lo fanno sapere Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, evidenziando che "l'accordo sarà sottoposto alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del settore che dovranno sciogliere la riserva entro il prossimo 15 dicembre". "Di conseguenza - aggiungono i sindacati - viene revocato lo sciopero del 26 novembre proclamato in occasione del Black Friday".