Vivendi non vende, in Tim siamo investitori di lungo periodo

Vivendi "è un investitore di lungo termine in TIM e non intende dismettere la propria la quota". Lo dichiara un portavoce del gruppo francese, primo azionista di Tim. Vivendi "ribadisce la propria volontà di collaborare con le autorità e istituzioni italiane per il successo della società".

Per quanto riguarda l'attuale offerta di KKR, la posizione è che "non rispecchia il reale valore di Tim"

Tim gira in calo a Piazza Affari, dopo aver perso progressivamente smalto nel corso della mattinata, in scia all'annuncio di Vivendi di non voler cedere la propria quota. Il gruppo francese mantiene così una minoranza di blocco in assemblea sulle operazioni straordinarie. Il titolo cede l'1,2%, a 0,445 euro, allontanandosi dagli 0,505 euro che Kkr si è detta disposta a pagare.