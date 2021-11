Spread: mercato molto nervoso, Btp a 10 anni chiude all'1%

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Seduta di alta tensione per i titoli di Stato europei, con un deciso aumento dei rendimenti anche se piuttosto omogeneo per i prodotti dei diversi Paesi: i prodotti italiani sono stati comunque quelli maggiormente sotto pressione con un rialzo del tasso del Btp decennale di 10 punti base, all'1,05% finale.

In questo contesto, il differenziale con i Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso a quota 128 'basis point', rispetto ai 126 dell'avvio della giornata. (ANSA).