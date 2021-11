Indici acquisti Pmi Germania e Francia sopra le stime

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sopra le stime a novembre, gli indici Pmi di Francia e Germania che misurano gli acquisti dei responsabili delle aziende. In particolare in Germania l'indice dei servizi è salito a quota 53,4 contro le attese di 51,5.

Quello della manifattura è sceso a 57,6 ma comunque sopra le previsioni. Per la Francia l'indice sei servizi è salito a 58,2 contro le attese di 55,5 e per la manifattura a 54,6 (attesa 53,1). (ANSA).