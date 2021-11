Il dollaro sopra quota 115 yen per la prima volta in 4 anni

(ANSA) - HONG KONG, 23 NOV - Il dollaro è salito oggi sopra i 115 yen, per la prima volta in più di quattro anni, dopo che Jerome Powell è stato nominato per un secondo mandato come capo della Federal Reserve, alimentando le aspettative che cercherà di inasprire la politica monetaria più rapidamente. Il dollaro ha toccato 115,10 yen nei primi scambi, il livello più alto da marzo 2017. (ANSA).