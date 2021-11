Borsa: Milano cede sotto soglia 27.000 (-1,62%), bene Tim

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Peggiora Piazza Affari con gli altri listini europei e l'indice Ftse Mib cede l'1,53% abbandonando la soglia del 27.000 punti (26.939).

Le vendite colpiscono praticamente tutto il listini principale a partire da Moncler (-3,05%), Amplifon (-2,88%), Interpump (-2,65%), Ferrari (-2,56%) e Diasorin (-2,42%) malgrado quest'ultima abbia lanciato un innovativo test per distinguere le infezioni batteriche da quelle virali.

In controtendenza soltanto Tim (+3,04% a 0,46 euro), grazie all'offerta di Kkr che a differenza della vigilia non aiuta invece Inwit (-0,85%), e Leonardo (0,52%).

Fuori dal paniere principale crolla la Juventus (-8,8% a 0,62 euro) che ha fissato le condizioni per l'aumento di capitale da 400 milioni di euro. (ANSA).